روسيا ترصد 37 انتهاكاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة وتركيا 15 خرقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 10:58

روسيا ترصد 37 انتهاكاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة وتركيا 15 خرقاً

منذ 18 mins 15 December، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصد 37 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما سجل الجانب التركي 15 انتهاكاً.

وجاء في النشرة الإخبارية على الموقع الإلكتروني للوزارة: “سجل الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية، 37 خرقاً لوقف إطلاق النار( وبحسب الجانب السوري 34) في محافظات: ح إدلب – 16 ، حلب – 4 ، اللاذقية – 15. حماة – اثنان. بينما سجل الجانب التركي 15 خرقاً (ما أكده الجانب الروسي – صفر) “. هذا ولم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

المصدر: سبوتنيك

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