عناوين أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 15 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار :

– المحقق العدلي نحو إصدار مذكرات إحضار ومجلس النواب يتهمه بمخالفة | تحقيقات المرفأ: إصرار ‏على التسييس

– المشروع البريطاني «السرّي» للتغيير في لبنان

– جائزة التطبيع الأميركية: السودان لم يعد «إرهابياً»!

– عون ـ الحريري: حكومة زمن البؤساء

– إدانة كيندا الخطيب بالعمالة: لم يطلب أحد مني وقف التواصل!

الديار :

– السفيرة الاميركية “تتوعد” بايام صعبة في “الامتار ‏الاخيرة” من ولاية ترامب ؟

– دياب “غاضبٌ” ويتهم عون باستضعافه .. بري يتدخل ‏والقاضي صوان لم يتراجع

– الحكومة “ضحية” حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط : ‏طي صفحة “التكاذب”‏

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اللواء :

– جريصاتي يشعل “حرب روايات” بين بعبدا وبيت الوسط حول عقبات التأليف

– صوان يحدّد الجمعة موعداً لدياب.. ورؤساء الحكومات لوحدة المعايير بدءاً من رئيس الجمهورية

الجمهورية :

– عون والحريري: كشف المستور.. ‏والصدام القضائي يتفاعل.. بري: حالنا ‏يرثى لها

– الطبقة الحاكمة تضرب السياسة والقضاء

النهار:

– هل طار مسار التأليف في حرب السجالات؟

الأنباء :

– فرمان” مستشار البلاط يجهض فرص التأليف..

– بري يطلب ملفات الاستدعاء

– الحكومة في غياهب السجالات… وجنبلاط: فليستدعوا الرئيس

الاسرار

النهار

– تسجل ظاهرة عرض فنادق ومنتجعات سياحية للبيع أو للاستثمار الطويل الأمد نظراً إلى الازمة الخانقة لهذا القطاع.

– تواجه مسألة التلامذة السوريين في المدارس الرسمية أزمة حادة وتعقيدات مالية وإدارية ولوجستية.

– بدا ان برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية غير جدي في الدراسات والارقام بدليل الكلام عن الحاجة الى دراسات جديدة لتحديد العائلات الاكثر فقرا.

الجمهورية

– من المقرر أن تتواصل قوافل مغادرة الدبلوماسيين بيروت الى بلدانهم في مهلة أقصاها العشرين من الجاري أثناء فترة الأعياد وليس لأسباب أخرى.

– بدأت مؤسسة دولية تستعد لأسوأ سيناريو في لبنان، وطريقة المساعدة الانسانية الطارئة.

– تقول أوساط سياسية إنه كان معروفاً عند طرح أي موضوع إشكالي كان الوزير أو النائب يخرج ليسأل رئيس كتلته عن الموضوع فيما اليوم يبدو أن المسؤول أو الزعيم يسمع إلى مرؤوسه.

اللواء

– يتردد أن سبب التباعد بين مرجعين، أحدهما في مرحلة تصريف الأعمال، هو الخلاف الجدّي حول عقد جلسة لمجلس الوزراء!

– تواجه جهة لبنانية احراجات دولية، لا سيما مع باريس، على خلفية إعاقة التحقيقات القضائية الجارية.

– حثت أوساط مصرفية ونقابية السلطات القضائية على ملاحقة مروجي كلام أو معلومات غير دقيقة عن ارتفاعات إضافية خيالية في سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبناني.

الأنباء

– وزارة تنتقد سياسة الدعم وتسوّق للبدائل وهي نفسها كانت شريكة بتضخيم السلة وتضمينها سلعاً غير ضرورية.

– قطاع وظيفي أساسي مهدد بصرف المئات خلال أول شهرين من السنة الجديدة.

المصدر: صحف