المغرب يسجل 1217 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 2012 يوم الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 400 ألف و826 إصابة.

كما سجلت الوزارة 35 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات جراء هذا الوباء إلى 6659 حالة.

ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من كوفيد-19 في الأيام المقبلة، وقال القصر الملكي إن اللقاح سيكون بالمجان للمغاربة.

وسيتم التطعيم في المرحلة الأولى لمن يعملون في الصفوف الأمامية أمثال رجال الأمن والصحة والتعليم وأصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: وكالة رويترز