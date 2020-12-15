المغرب يسجل 1217 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2020 - 04:52

المغرب يسجل 1217 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 59 mins 15 December، 2020
5fd7ddde4c59b7289d459752
المغرب - عربي وإقليمي

سجلت وزارة الصحة المغربية 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 2012 يوم الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 400 ألف و826 إصابة.

كما سجلت الوزارة 35 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات جراء هذا الوباء إلى 6659 حالة.

ويستعد المغرب لبدء عملية التلقيح للوقاية من كوفيد-19 في الأيام المقبلة، وقال القصر الملكي إن اللقاح سيكون بالمجان للمغاربة.

وسيتم التطعيم في المرحلة الأولى لمن يعملون في الصفوف الأمامية أمثال رجال الأمن والصحة والتعليم وأصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة