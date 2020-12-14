تعميم صورة مفقود سوري غادر منزله في الكواشرة ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود نوري حسين عواد (مواليد عام 1969، سوري)، الذي خرج من منزله الكائن في بلدة الكواشرة/عكّار، بتاريخ 13-12-2020 الى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه. علماً أنه مصاب بجلطة دماغية خفيفة أثرت على ذاكرته.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 350001-06 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام