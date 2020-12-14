التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق عام الشويفات والعمل جار من قبل المعنيين على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 19:42

التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق عام الشويفات والعمل جار من قبل المعنيين على المعالجة

منذ 1 ساعة 14 December، 2020
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