قوى الأمن: اجتماع لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الحدّ من تداعيات انتشار فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 16:32

قوى الأمن: اجتماع لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الحدّ من تداعيات انتشار فيروس #كورونا

منذ 11 mins 14 December، 2020
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