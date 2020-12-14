خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تأخر تشكيل الحكومة في لبنان ومكمن العقدة في هذا الأمر.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

عقدة تشكيل الحكومة في لبنان:

ضغوط خارجية (68%)

المحاصصة (20%)

شروط الرئيس المكلّف (13%)

عدد المشاركين: 1,417.

يعتبر اغلب المشاركين ان الضغوط الخارجية السبب في تأخر تشكيل الحكومة. وبالمستوى الثاني يعتبر المشاركون ان المحاصصة هي السبب واعتبرت نسبة قليلة ان شروط الرئيس المكلف هي السبب. بالتالي لا تزال الضغوط والتدخلات الخارجية سببا اساسيا في تاخر الحكومة بحسب المستطلعين من خلال الدخول الى تفاصيل كيفية ومبدأ تشكيل الحكومة لا سيما معايير التشكيل، وهو ما يعانيه لبنان في ملفات كثيرة تمس بالامن الداخلي والاستقرار والاقتصاد. ولا يلغي ذلك الاسباب الداخلية ايضا في عدة ازمات وصل اليها لبنان. بينما الخلاف على الحصص الحكومية له جانب مهم ايضا بحسب الاراء التي يظهرها الاستطلاع، من خلال سعي اطراف سياسية الى تحسين مكاسبها الحكومية.