أمريكا تعلن رفع السودان مما يسمى قائمة الدولة الراعية للإرهاب

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن خروج السودان رسمياً مما يسمى “قائمة الدولة الراعية للإرهاب” بعد انقضاء فترة الـ45 يوم الممنوحة لمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراض على القرار التنفيذي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعلقت السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك قائلةً: “إن فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً قد انقضت، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي وقع إشعاراً يفيد بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، وبأن القرار أصبح ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر”.

وكان ترامب قد وقع، أواخر أكتوبر الماضي، قراراً تنفيذياً يقضي بحذف اسم السودان من القائمة السوداء بعد نحو 27 عاما من العقوبات.

يأتي ذلك بعد تحويل الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار إلى واشنطن كتعويضات عن تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، وهي التي طالب بها ترامب في تغريدة سابقة كشرط لرفع اسم السودان من القائمة.

أضافة إلى ذلك تنازل حكام السودان عن قضيا الأمة العربية والإسلامية وقيامهم بخطوات خيانية بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

المصدر: مواقع