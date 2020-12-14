وزير الخارجية العماني يلتقي مساعد وزير الخارجية الإيراني

التقى المساعد السياسي للخارجية الإيرانية عباس عراقجي وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأشاد بدور السلطنة ونهجها المتوازن تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

ووفق القسم الإعلامي في السفارة الإيرانية بمسقط، فإن عباس عراقجي، المتواجد في مسقط لحضور الاجتماع السابع للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية الإيرانية – العمانية، التقى صباح اليوم الاثنين الوزير البوسعيدي.

ونوه عراقجي بدور عمان المهم في السياسة الخارجية الإيرانية، مثمنا هذا الدو والنهج المتوازن للسلطنة تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

من جانبه شدد وزير الخارجية العماني على ضرورة زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى الفرص والقدرات في العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية الحوار حول القضايا الإقليمية، أعرب البوسعيدي عن أمله في أن يتم توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة قدر الإمكان في السياق الدولي الجديد.

ووصل النائب السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية إلى مسقط صباح اليوم لعقد الجولة السابعة من اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين إيران وسلطنة عمان.

المصدر: ارنا