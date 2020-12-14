التجمع الأكاديمي نوه بقرار المجذوب عن إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

نوه “التجمع الأكاديمي في لبنان” في بيان، بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب المتعلق بإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوم المعلمين العرب لمقاومة التطبيع، الذي دعا فيه جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة إلى الطلب من الأساتذة والمعلمين تخصيص حصة دراسية واحدة، إما حضوريا وإما من بعد لشرح القضية الفلسطينية وأهمية مقاومة التطبيع.

وأكد دعمه لقرار الوزير المجذوب “الذي ركز على أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمطالبة بحقوقه المشروعة لبناء دولة تحافظ على وجوده وعلى أرضه ليعيش حياة الكرامة والعزة، بهدف تعريف التلامذة على هذه القضية العربية المحقة، وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى الأثر السلبي للتطبيع على الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة”.

ودعا إلى أن يشمل قرار الوزير المجذوب “الجامعات الموجودة على الأراضي اللبنانية، وخصوصا الجامعة الوطنية لتحقيق ذات الأهداف المرجوة من هذا القرار”.

وأعلن أنه “وضع بتصرف وزير التربية كل إمكاناته وخبراته لتحضير منهج المادة المقترحة، والمتعلقة بشرح القضية الفلسطينية وأهمية مقاومة التطبيع، بالشكل الذي يساهم في رفع منسوب وعي الشعوب العربية، ولا سيما الشباب منهم، بهدف التصدي لمخططات الاحتلال الاسرائيلي التي تواجه أوطاننا ومنطقتنا”.

المصدر: موقع المنار