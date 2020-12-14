عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 14 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار :

– التحقيق في انفجار المرفأ: السياسيون المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القاضي

– مصرف لبنان يرفض تمويل بطاقات الدعم

– «إسرائيل» تهدّد شركات تعاقدت مع لبنان: التنقيب ممنوع جنوباً قبل حلّ الخلاف

– «لندن ليكس»: كيف نصنع ثورة لبنان؟

– منظومة بريطانيا للتجسس

– مبادرات «صاحبة الجلالة» – تابع: بريطانيا ترعى التحريض على التمرُّد في لبنان

– الفوضى تحت ستار «نشر الديمقراطية»

البناء :

– ماكرون لن يلتقي بأحد خلال زيارته… ‏ولودريان: لبنان تايتنك تغرق لكن دون ‏موسيقى

– دياب والوزراء لن يمثلوا للتحقيق… وصوان يتفرّغ لإنجاز التقرير الاتهاميّ ‏

– القطيعة السياسيّة والتسريبات القضائيّة تنقل المشهد الحكوميّ إلى العام المقبل

الديار :

– إمتحان الفوضى… لبنان على مُفترق خطير ومؤشرات ‏تنذر بالأسوأ

– الحكومة في مهبّ الصراع الدولي والإقليمي.. ‏والشعب يحصد المصائب

– الإقتصاد النقدي سيّد الموقف.. وتمدده يثير المخاوف ‏على ممستقبل النقد والمال ‎

اللواء :

– ‎صوان يصطدم بـ “لا صلاحية الادعاء”: لن يستمع إلى دياب والوزراء

– تشاؤم فرنسي يسبق وصول ماكرون..

– تعطيل الحكومة يفجِّر التجاذب السياسي والطائفي

الجمهورية :

– عون: الثلث المعطّل.. الحريري: ‏مستحيل. . وجعجع و”المستقبل” ‏يهاجمان الرئيس

– حرب الملفات تطيح الحكومة

النهار :

– اشتباك سياسي طائفي يهدد التحقيق والتأليف

الاسرار

البناء‎

– نقل زوار القيادات السياسية والحزبية خلال عطلة الأسبوع انطباعات غاية في الخطورة عن اتجاه البلد الى أزمة ‏مفتوحة وانقطاع الاتصالات بين الكل مع الكل وكلام متبادل عالي السقوف، رغم النفي العلني لتبادل ‏الاتهامات بالاستهتار بالأزمة التي تعصف بالبلد مالياً واقتصادياً وبالفساد وتقديم المصالح الخاصة على ‏المسؤوليّة عن الإنقاذ‎.

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– توقعت مصادر مغربيّة تصاعد الصدام المسلح في الصحراء بعد الاعتراف الأميركي بتبعية الصحراء للمغرب، ‏وقالت المصادر إن الحل غير التفاوضي مع الصحراء لن يجلب الاستقرار وإن الانضمام الأميركي الى صف ‏المغرب مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال سيخلط التحالفات والأوراق بمثل ما فعلت المواقف الأميركية في فلسطين ‏المحتلة بتأييد قرارات الضمّ وإنهاء فرص التسوية‎.‎

النهار‎

ـ يقول اهالي الجميزة ومار مخايل انه على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات رسمية لتنظيم عملية توزيع ‏المساعدات فان ظلما يلحق بكثيرين بسبب تنسيق غير منظم تماما‎.

ـ بدأ فريق مرجع سياسي بارز يحذّر مع عدد من رجال القانون من ملف داتا المعلومات التي تتناول فريقاً سياسياً ‏مقرباً من العهد في إطار الحرب المفتوحة بينهما‎.

ـ لم يطالب لبنان رسميا شركة التدقيق المالي باستعادة كل الداتا الخاصة بلبنان ولم يصدر تحذيرا لها من مغبة ‏استعمالها او بيعها من الغير‎.

ـ يقول مدير عام مؤسسة عامة في مجلسه انه هو من اوحى لمرجعيته السياسية بالاقدام على خطوة ايجابية بعلاقات ‏لبنان الخارجية ولم يكن الاخير متنبهاً للأمر‎.‎

الجمهورية‎

ـ سخرت مراجع قضائية من بعض تعليقات السياسيين وتناولهم الدستور وسألوا إذا ما كانوا أمسكوا نسخة منه في ‏السنوات العشرين الماضية‎.

ـ إنقطعت الإتصالات بين عدد من الوسطاء في ملف حساس ما يعني أنه أدخل الى البراد لفترة طويلة‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية مراقبة زيارتين متتاليتين لسفيري دولتين كبيرتين إلى مدينة لبنانية وإعطاء دور لها ‏حاليا بسبب حدث إستجد أخيرا‎.‎

اللواء‎

ـ فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي ‏الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب‎!

ـ يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد ‏قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه‎!

ـ تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة ‏للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة‎!‎

الأنباء

– تهرّب حزب فاعل من الرد على أسئلة طرحها مرجع سياسي، وجاء الرد غير مكتمل وغير مباشر وبالتقسيط‎.‎

– تبيّن أن ملفاً تم تغليفه بالكثير من بروباغاندا مكافحة الفساد، خالٍ من أي مضمون جدّي، بعد كشف الإعلام لعدد من ‏المعطيات الخاطئة فيه‎.

المصدر: صحف