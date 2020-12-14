عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 14 كانون الأول 2020

العناوين
الأخبار :
– التحقيق في انفجار المرفأ: السياسيون المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القاضي
– مصرف لبنان يرفض تمويل بطاقات الدعم
– «إسرائيل» تهدّد شركات تعاقدت مع لبنان: التنقيب ممنوع جنوباً قبل حلّ الخلاف
– «لندن ليكس»: كيف نصنع ثورة لبنان؟
– منظومة بريطانيا للتجسس
– مبادرات «صاحبة الجلالة» – تابع: بريطانيا ترعى التحريض على التمرُّد في لبنان
– الفوضى تحت ستار «نشر الديمقراطية»
البناء :
– ماكرون لن يلتقي بأحد خلال زيارته… ولودريان: لبنان تايتنك تغرق لكن دون موسيقى
– دياب والوزراء لن يمثلوا للتحقيق… وصوان يتفرّغ لإنجاز التقرير الاتهاميّ
– القطيعة السياسيّة والتسريبات القضائيّة تنقل المشهد الحكوميّ إلى العام المقبل
الديار :
– إمتحان الفوضى… لبنان على مُفترق خطير ومؤشرات تنذر بالأسوأ
– الحكومة في مهبّ الصراع الدولي والإقليمي.. والشعب يحصد المصائب
– الإقتصاد النقدي سيّد الموقف.. وتمدده يثير المخاوف على ممستقبل النقد والمال
اللواء :
– صوان يصطدم بـ “لا صلاحية الادعاء”: لن يستمع إلى دياب والوزراء
– تشاؤم فرنسي يسبق وصول ماكرون..
– تعطيل الحكومة يفجِّر التجاذب السياسي والطائفي
الجمهورية :
– عون: الثلث المعطّل.. الحريري: مستحيل. . وجعجع و”المستقبل” يهاجمان الرئيس
– حرب الملفات تطيح الحكومة
النهار :
– اشتباك سياسي طائفي يهدد التحقيق والتأليف
الاسرار
البناء
– نقل زوار القيادات السياسية والحزبية خلال عطلة الأسبوع انطباعات غاية في الخطورة عن اتجاه البلد الى أزمة مفتوحة وانقطاع الاتصالات بين الكل مع الكل وكلام متبادل عالي السقوف، رغم النفي العلني لتبادل الاتهامات بالاستهتار بالأزمة التي تعصف بالبلد مالياً واقتصادياً وبالفساد وتقديم المصالح الخاصة على المسؤوليّة عن الإنقاذ.
– توقعت مصادر مغربيّة تصاعد الصدام المسلح في الصحراء بعد الاعتراف الأميركي بتبعية الصحراء للمغرب، وقالت المصادر إن الحل غير التفاوضي مع الصحراء لن يجلب الاستقرار وإن الانضمام الأميركي الى صف المغرب مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال سيخلط التحالفات والأوراق بمثل ما فعلت المواقف الأميركية في فلسطين المحتلة بتأييد قرارات الضمّ وإنهاء فرص التسوية.
النهار
ـ يقول اهالي الجميزة ومار مخايل انه على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات رسمية لتنظيم عملية توزيع المساعدات فان ظلما يلحق بكثيرين بسبب تنسيق غير منظم تماما.
ـ بدأ فريق مرجع سياسي بارز يحذّر مع عدد من رجال القانون من ملف داتا المعلومات التي تتناول فريقاً سياسياً مقرباً من العهد في إطار الحرب المفتوحة بينهما.
ـ لم يطالب لبنان رسميا شركة التدقيق المالي باستعادة كل الداتا الخاصة بلبنان ولم يصدر تحذيرا لها من مغبة استعمالها او بيعها من الغير.
ـ يقول مدير عام مؤسسة عامة في مجلسه انه هو من اوحى لمرجعيته السياسية بالاقدام على خطوة ايجابية بعلاقات لبنان الخارجية ولم يكن الاخير متنبهاً للأمر.
الجمهورية
ـ سخرت مراجع قضائية من بعض تعليقات السياسيين وتناولهم الدستور وسألوا إذا ما كانوا أمسكوا نسخة منه في السنوات العشرين الماضية.
ـ إنقطعت الإتصالات بين عدد من الوسطاء في ملف حساس ما يعني أنه أدخل الى البراد لفترة طويلة.
ـ لاحظت أوساط سياسية مراقبة زيارتين متتاليتين لسفيري دولتين كبيرتين إلى مدينة لبنانية وإعطاء دور لها حاليا بسبب حدث إستجد أخيرا.
اللواء
ـ فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب!
ـ يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه!
ـ تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة!
الأنباء
– تهرّب حزب فاعل من الرد على أسئلة طرحها مرجع سياسي، وجاء الرد غير مكتمل وغير مباشر وبالتقسيط.
– تبيّن أن ملفاً تم تغليفه بالكثير من بروباغاندا مكافحة الفساد، خالٍ من أي مضمون جدّي، بعد كشف الإعلام لعدد من المعطيات الخاطئة فيه.
المصدر: صحف