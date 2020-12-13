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December 13 2020 - 18:32

زاخاروفا: لا نتوقع تغييرا في العلاقات الروسية – الأمريكية بقدوم بايدن إلى السلطة

منذ 39 mins 13 December، 2020
ماريا زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تشهد العلاقات الثنائية بين روسيا الولايات المتحدة تغيرا كبيرا مع قدوم رئيس جديد محتمل إلى البيت الأبيض.

وقالت زاخاروفا خلال تقييمها لعلاقات بلادها مع الولايات المتحدة في ضوء التغيير المحتمل في الرئاسة الأمريكية، إن “موسكو ليست مهمتة بالشخصيات، بل بالتعاون الثنائي في القضايا العالمية”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريح صحفي اليوم الأحد: “للأسف، تغيير المشاركين في العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة، وتغيير الأشخاص في البيت الأبيض، لا نرى فيه أي شيء جذري من حيث تحسين العلاقات الثنائية”.

المصدر: روسيا اليوم

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