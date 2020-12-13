قوى الامن تعمم صورة مفقود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– جهاد بدر رجب (مواليد عام 2005، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة القبة، بتاريخ 12/12/2020، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 386184-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام