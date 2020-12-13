التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على الكورنيش البحري #صيدا المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2020 - 15:30

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على الكورنيش البحري #صيدا المسلك الشرقي

منذ 22 mins 13 December، 2020
أخبار موقع المنار

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