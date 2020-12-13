التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على الكورنيش البحري #صيدا المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 13 2020 - 15:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: جيش العدو اطلق عشر رصاصات بين موقعي العباد والمنارة مقابل بلدة حولا عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة
خبراء صهاينة: رئيس الأركان مثل أسلافه يواجه صعوبة في مواءمة قدرات الجيش في الجو والبحر والاستخبارات وبين القوات البرية
الون بن دافيد: معظم وحدات الاحتياط لا تملك الكفاءة في ساحات القتال الحالية وكذلك الجيش النظامي يعاني من نقص في المقاتلين
الصحة اللبنانية: تسجيل 1540 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الصحة اللبنانية سجلت في الساعات الأخيرة حالات من التسمم متعددة بسبب تناول أنواع سامة من الفطر البري
الصحة تلفت انتباه المواطنين إلى عدم تناول الفطر البري وتنبههم من أن حوادث مشابهة سابقة أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص
اتحاد بلديات جبل عامل: ننبه أهلنا الكرام إلى ضرورة الانتباه لوجود أنواع سامة من الفطر البري ولآخر يتسبب بحساسية
عودة أكثر من 390 لاجئا إلى سوريا من لبنان خلال ال24 ساعة الأخيرة
سانا: الإحتلال الأميركي يخرج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى العراق
سانا: العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة بينها إسرائيلي الصنع وطائرة استطلاع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
حماس في الذكرى ال33 لإنطلاقتها: فوهة البندقية والميدان هما ساحة النزال مع العدو أما التطبيع والتنسيق وهم سيتبدد
للأسبوع ال25 على التوالي تظاهر الآلاف أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة باستقالته
وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر ينتقد تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب
بلحيمر: المقايضة بين تزكية استعمار الصحراء الغربية وتزكية استعمار الأراضي الفلسطينية لا جدوى له أمام إرادة الشعوب
رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري يمنح وسام نصر لأسرة العالم الشهيد فخري زادة موقعاً من الإمام الخامنئي
إصابة ستة عسكريين أرمنيين بجروح في قره باغ جراء خرق لوقف إطلاق النار بحسب برفان
رئاسة الوزراء الفرنسية: يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يوم الاثنين
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق مع بريطانيا على تمديد مفاوضات بريكست حتى نهاية الشهر الحالي
جونسون يقول إن فشل مفاوضات بريكست يبقى السيناريو "الأكثر ترجيحا"
المحكمة الدستورية في النمسا تبطل حظر ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية
إصابة 5 أشخاص بينهم 4 بجروح خطيرة بسلاح أبيض وأحدهم بالرصاص أثناء تظاهرات في واشنطن للمطالبة ببقاء ترامب رئيسا
وزارة الحرب الأميركية: شحنات لقاح فيروس كورونا ستبدأ بالوصول إلى جميع الولايات الأميركية صباح الاثنين
برنامج الأغذية العالمي يعرب عن قلقه حيال تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أميركا اللاتينية بسببب الوباء والكوارث الطبيعية
ميركل تعلن إغلاق المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات من الأربعاء المقبل وحتى 10 كانون الثاني/يناير بسبب كورونا
ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا ستبدأ بعد أيام من ترخيص اللقاح
كوريا الجنوبية تسجل 1.030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي ومرتفع لليوم الثاني تواليا
الوكالة الفرنسية: وفاة مليون و605 آلاف و583 شخصا في العالم بكورونا منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا و660 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على الكورنيش البحري #صيدا المسلك الشرقي
منذ 22 mins
13 December، 2020
كورنيش صيدا البحري
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}