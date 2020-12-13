قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2020 - 12:04

قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني(سبوتنيك)

منذ 3 ساعة 13 December، 2020
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