قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 13 2020 - 12:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الون بن دافيد: معظم وحدات الاحتياط لا تملك الكفاءة في ساحات القتال الحالية وكذلك الجيش النظامي يعاني من نقص في المقاتلين
خبراء صهاينة:رئيس الأركان مثل أسلافه يواجه صعوبة في مواءمة قدرات الجيش في الجو والبحر والاستخبارات وبين القوات البرية
الصحة اللبنانية: تسجيل 1540 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الصحة اللبنانية سجلت في الساعات الأخيرة حالات من التسمم متعددة بسبب تناول أنواع سامة من الفطر البري
الصحة تلفت انتباه المواطنين إلى عدم تناول الفطر البري وتنبههم من أن حوادث مشابهة سابقة أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص
اتحاد بلديات جبل عامل: ننبه أهلنا الكرام إلى ضرورة الانتباه لوجود أنواع سامة من الفطر البري ولآخر يتسبب بحساسية
للأسبوع ال25 على التوالي تظاهر الآلاف أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة باستقالته
وزير الخارجية البريطاني: التوصل لاتفاق تجاري ضمن البريكست يحتاج وقتا ونطالب الغتحاد الأوروبي بالمرونة
المحكمة الدستورية في النمسا تبطل حظر ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية
احتجاجات لجماعات مؤيدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن بزعم قيام جو بايدن بسرقة الإنتخابات
وزارة الحرب الأميركية: شحنات لقاح فيروس كورونا ستبدأ بالوصول إلى جميع الولايات الأميركية صباح الاثنين
برنامج الأغذية العالمي يعرب عن قلقه حيال تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أميركا اللاتينية بسببب الوباء والكوارث الطبيعية
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة مليون و595 ألفا و276 شخصا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا
كوريا الجنوبية تسجل 1.030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي ومرتفع لليوم الثاني تواليا
إصابة 5 أشخاص بينهم 4 بجروح خطيرة بسلاح أبيض وأحدهم بالرصاص أثناء تظاهرات في واشنطن للمطالبة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة مليون و595 ألفا و276 شخصا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وصول أول قافلة من المساعدات الدولية إلى عاصمة إقليم تيغراي الاثيوبي
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة
قطع السير على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت وتحويله باتجاه الأوزاعي والشويفات اليوم من الساعة 16:00 إلى ال4 فجر الأحد
التحكم المروري في لبنان: قطع السير على طريق المطار في هذا التوقيت بسبب تصوير فيلم دعائي للوقاية من كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني(سبوتنيك)
منذ 3 ساعة
13 December، 2020
أفغانستان
التعليقات
ذات صلة
الخارجية الروسية: انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يكون كاملاً
مقتل صحافي في إذاعة تمولها واشنطن في انفجار سيارته في أفغانستان
إصابة عدد من الأشخاص خلال هجوم مسلح على جامعة كابل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}