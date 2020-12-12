الجزائر: القرار الأمريكي حول الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية السبت بيانا ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن “القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة”، وأكدت أن “قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار”.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن “القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن”، وأفادت أن “موقف الجزائر يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة”، مجددة “دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي”.

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

المصدر: روسيا اليوم