طقس الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد غائما إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة، تشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصدره جنوب اليونان ويتحول إلى طقس ماطر وعاصف بدءا من ليل الاثنين.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل الى 55 كلم/س، يرتفع معها موج البحر مع رذاذ على المرتفعات وفي الداخل.

الأحد: غائم إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع إرتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة. تشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الإثنين: غائم إجمالا مع إرتفاع في درجات الحرارة وأمطار داخلية خفيفة صباحا لتعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من فترة بعد الظهر، مع وصول المنخفض الجوي حيث تشتد الرياح وتتساقط الأمطار وتشتد غزارتها فجر الثلاثاء وتكون مترافقة مع برق ورعد وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج في تلك الفترة على الجبال التي تعلو 2000 م وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار غزيرة ورياح ناشطة تصل إلى حدود ال 60كلم/س,. يرتفع معها موج البحر مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط للبرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر مساء وما فوق وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ليلا، جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 15 و30 كلم/س. تشتد حيانا لتصل الى 55 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75 %.

– حال البحر: منخفض الموج إلى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام