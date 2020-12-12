رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة وعلينا أن نتحد (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 12 2020 - 13:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وسائل إعلام محلية عن قصر الإليزيه: زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في 22و23 من كانون الأول
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
حسين أمير عبد اللهيان: اعلان المغرب تطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية
إعلام العدو: حل الكنيست قريبا ونتنياهو سيزور الإمارات في اليوم ذاته
معاريف العبرية: معظم وحدات الاحتياط الإسرائيلي لا تملك المهارة والكفاءة في ساحات القتال الحالية
سائقة سيارة تصدم متظاهرين في نيويورك وسقوط عدد من الجرحى
تقديم مذكرة إلى البرلمان التركي لتمديد مهمام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا
الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كوفيد-19
نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بعد رفض طعن بالانتخابات قدمته تكساس
ترامب: أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ في أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة بعد موافقة وكالة الأدوية على اللقاح
جونز هوبكنز: نحو 235 الف اصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
الصين تعيد عزل مدينة دونغنينغ بعد رصد إصابة موظف في مرفأها بفيروس كورونا
مفاوضات بريكست تتواصل في نهاية الأسبوع وسط تشاؤم الطرفين
الداخلية الأفغانية: مقتل شخص واصابة آخر في إطلاق صواريخ على كابول في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة في أقل من شهر
وصول أول قافلة من المساعدات الدولية إلى عاصمة إقليم تيغراي الاثيوبي
قطع السير على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت وتحويله باتجاه الأوزاعي والشويفات اليوم من الساعة 16:00 إلى ال4 فجر الأحد
التحكم المروري في لبنان: قطع السير على طريق المطار في هذا التوقيت بسبب تصوير فيلم دعائي للوقاية من كورونا
السلطات الصحية في كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بكوفيد-19 عاود الإرتفاع في البلاد وخصوصا في ضواحي سيول
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
واشنطن بوست: البيت الأبيض يأمر رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجازة لقاح "فايزر-بيونتك" الجمعة أو تقديم استقالته
مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية مؤقتة لمدة أسبوع تجنبا لإغلاق حكومي
واشنطن بوست: البيت الأبيض يأمر رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجازة لقاح "فايزر-بيونتك" الجمعة أو تقديم استقالته
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تفجير انتحاري في القوقاز الروسي يسفر عن إصابة ستة شرطيين بجروح
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة وعلينا أن نتحد (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
12 December، 2020
الجزائر
الكيان الصهيوني
رئيس الوزراء الجزائري
التعليقات
ذات صلة
وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا بحثا الملفات الاقليمية
الرئاسة الجزائرية: تبون يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى الوطن في الأيام القادمة
الجزائر: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما في 34 ولاية بسبب كورونا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}