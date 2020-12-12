التحكم المروري: جريح بحادث صدم في محلة جعيتا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 01:34

التحكم المروري: جريح بحادث صدم في محلة جعيتا

منذ 42 mins 12 December، 2020
أخبار موقع المنار

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