التحكم المروري: جريح بحادث تصادم بين مركبتين على طريق عام عميق في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 01:34
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حزب الله يؤكد على تأييده التام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ وحق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة
حزب الله: نرفض غياب المعايير الموحدة والتي أدت إلى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال أشخاصا وتجاهل آخرين دون ميزان حق
حزب الله: ندعو قاضي التحقيق إلى إعادة مقاربة ملف تحقيق المرفأ الهام من جديد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة
حزب الله: الاجراءات يجب أن تكون بعيدة عن التسييس بما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار جريمة المرفأ التي هي بحجم وطن
الرئيس المكلف سعد الحريري يزور السراي الحكومي ويلتقي الرئيس حسان دياب
الحريري بعد لقائه دياب: من حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة ومن أدخل باخرة النيترات إلى المرفأ وغطى عليها
الحريري بعد لقائه دياب: التعدي على الدستور والإدعاء على رئاسة الحكومة مرفوض وأتيت اليوم للتضامن مع دياب والوقوف معه
الرئيس تمام سلام مغردا: رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان
الرئيس دياب تلقى اتصالا من مفتي الجمهورية اللبنانية أشاد خلاله بموقف دياب وبنظافة كفه وأكد على دعمه
المفتي دريان: الإدعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول
النائب غازي زعيتر: القاضي فادي صوان تجاوز صلاحياته وخالف الدستور وانحاز بموقفه
النائب ارسلان اعتبر أن قرار القاضي صوان يظهر بوضوح قصد التشفي لتضييع بوصلة كشف حقيقة ما جرى في مجزرة المرفأ
الشيخ ماهر حمود: الإدعاء على دياب استهداف للضعفاء وتحييد لأمراء الطوائف وأداة بيد من يريد النيل من موقع رئاسة الحكومة
الرئيس عون تسلم مطالب جمعية صرخة المودعين في المصارف وأكد على ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوقهم
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
حزب الله: تطبيع السلطات المغربية مع العدو الإسرائيلي يأتي تنفيذا للرغبات الأمريكية والاسرائيلية بشطب القضية الفلسطينية
حزب الله: سيكتشف المطبعون أنهم لن يحصدوا إلا الخيبة وأن بلادهم اصبحت مكشوفة أمام العدو الاسرائيلي ومؤامراته الخطرة
حزب الله: الرهان على الشعب المغربي الذي قاوم الاستعمار الفرنسي وعلى جميع شعوب أمتنا باسقاط كل الاتفاقيات الخيانية
نائب وزير الخارجية الروسية: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية انتهاك للقانون الدولي
جبهة البوليساريو نددت بقرار ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واعتبرته اعترافاً بما لا يملك لمن لا يستحق
الخارجية التركية: نرفض الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإصلاح مجلس الأمن لتعزيز التعددية وإعطاء صوت للدول الناشئة لتساهم في صنع القرار العالمي
واشنطن بوست: البيت الأبيض يأمر رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجازة لقاح "فايزر-بيونتك" الجمعة أو تقديم استقالته
مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية مؤقتة لمدة أسبوع تجنبا لإغلاق حكومي
واشنطن بوست: البيت الأبيض يأمر رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجازة لقاح "فايزر-بيونتك" الجمعة أو تقديم استقالته
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تفجير انتحاري في القوقاز الروسي يسفر عن إصابة ستة شرطيين بجروح
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريح بحادث تصادم بين مركبتين على طريق عام عميق في البقاع الغربي
منذ 53 mins
12 December، 2020
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