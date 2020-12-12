الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 من الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 00:02

الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 من الشهر الجاري

منذ 52 mins 11 December، 2020
أخبار موقع المنار

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