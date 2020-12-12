التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور دراجة نارية على طريق عام باتوليه – قانا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2020 - 00:02

التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور دراجة نارية على طريق عام باتوليه – قانا جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 11 December، 2020
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