فصائل المقاومة الفلسطينية : اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان طعنة في ظهر أمتنا وخيانة لفلسطين والمدينة المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 19:28

فصائل المقاومة الفلسطينية : اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان طعنة في ظهر أمتنا وخيانة لفلسطين والمدينة المقدسة

منذ 45 mins 11 December، 2020
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