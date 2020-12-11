خطيب زاده: المجتمع الدولي يجب أن يكون على دراية بعودة ظهور داعش

هنأ المتحدث باسم الخارجية الايراني سعيد خطيب زادة العراق بحلول الذكرى الثالثة “لانتصاره حكومة وشعباً على تنظيم “داعش” الإرهابي”، داعياً المجتمع الدولي إلى “توخي الحذر من انتشار الفكر الداعشي وعودة ظهور هذا التنظيم الارهابي”. ورأى خطيب زاده الجمعة أن “هذا الانتصار نتيجة للإرادة القوية والنضال الموحد للحكومة والشعب وكافة القوات العسكرية والأمنية العراقية مستلهمين المرجعية الدينية آية الله السيستاني ضد الإرهاب الشامل”.

واشار خطيب زاده إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق لهزيمة إرهاب “داعش”، مضيفاً “إن إيران حكومة وشعبا وقفت دائما إلى جانب العراق حكومة وشعباً، ولن تتوانى عن بذل أي مساعدة من أجل وحدة العراق وأمنه واستقراره وتنميته وازدهاره”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية اننا “نرى كيف اندمجت دماء شهداء البلدين في هذا الكفاح المقدس وبلغ دعم وتعاطف الحكومتين في حادث اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس كقادة مكافحة الإرهاب والتطرف، ذروته”. وقال ازادة إنه “على الرغم من هزيمة القوة العسكرية لـ”داعش”، إلا أن الأيديولوجيات التكفيرية المناهضة للإنسان والإرهابية ودعمها الإقليمي والسرّي والعلني مستمر وعلى المجتمع الدولي أن يكون يقظًا ضد انتشار الأيديولوجية وعودة ظهورها”.

المصدر: ارنا