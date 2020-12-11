عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 11 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار:

– صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً

– اقتراح البطاقة التمويليّة: 50 دولاراً لكل مواطـن راشد

– الأشغال اليدويّة: «صنعة» لم تعد تسـدّ «جوعة»

– ادّعاء المحقّق العدليّ في جريمة المرفأ: استضعاف حسان دياب

– التوتر الأمني مفتاح الخروج من المأزق… أو سلاح التفجير؟

– وقاحة الملك «الخجول»: الصحراء لي… ولإسرائيل التطبيع

– المغرب… آخر المجاهرين بعداوة فلسطين

البناء

– القضاء يحتلّ المشهد بادعاء صوان على دياب واستدعاء غادة عون لسلامة وملاحقة قهوجي ومعاونيه

– مجلس القضاء الأعلى يدعم اتهامات المحقّق العدلي… ومخاوف سياسيّة من التحقيق الفرنسيّ

– دياب: استهداف للموقع و«قلتُ ما عندي ونقطة عالسطر» ‬ خليل: مستعدّ لرفع الحصانة

الديار:

– “قنبلةٌ” قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية “انتقائيةٌ” ودياب لن يمتثل؟

– نصيحة مصرية للحريري و”التذاكي” مستمر بين بعبدا وبيت الوسط..

– لا حكومة “كورونا” يحلق مجدداً..

– تحذيرات اسرائيلية من الانزلاق الى حرب واسعة شمالاً

اللواء:

– زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

– صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط

– سلامة لم يحضر إلى مكتب عون

الجمهورية:

– حرب قضائية تواكب السياسية

– سياسيون الى القضاء

– عون والحريري كلاهما ينتظر الآخر..

– المرفأ: إدّعاءات تُطلق سجالات

النهار:

– ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة

الأنباء:

– العبثية تدمّر بقايا الدولة في القضاء والاقتصاد.. والحكومة تنتظر موافقة “تيريز”

الاسرار

البناء

– أبدت مصادر حقوقية خشيتها من أن تؤدي الاتهامات التي صدرت عن المحقق العدلي في تفجير المرفأ إلى انقسام وإضعاف المناخ الشعبي المنادي بتحرك القضاء بوجه السياسيين بعدما تقاطعت الاتهامات مع استهدافات العقوبات الأميركية من جهة وانحصرت بلون سياسي واحد من جهة مقابلة بمعزل عن دقتها أو عدم دقتها القانونيّة ومن دون الجزم بوقوعها في التسييس من عدمه.

– توقفت مصادر فلسطينية أمام تقدم مساعي التطبيع بين كيان الاحتلال والمغرب والإعلان الأميركي عن تقدم مرتقب للمساعي لإعلان السعودية للانضمام الى ركب التطبيع، بالرغم من نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب ما يعني أن المسار التطبيعي لن يتوقف مع رحيل الإدارة الحالية وصار من ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة. وهذا يعني ضعف اهتمام الإدارة المقبلة بمشروع التسوية.

النهار

– عُقدت لقاءات بعيدة من الأضواء شملت مرجعيات حكومية سابقة وشخصيات سياسية وحزبية، على خلفية مواجهة الوضع الراهن وكيفية التصدي للعهد في حال رُفضت تشكيلة الحريري الوزارية.

– تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم ‘على الساعة’ لضمان معيشته في الظروف الراهنة.

– دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية.

– لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد.

الجمهورية

– قال دبلوماسي بارز تعليقاً على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

– يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

– يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيء جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

اللواء

– تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق…

– ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك “غرفة الأوضاع” على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

– استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة “الحمايات الطائفية والمذهبية” بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

الأنباء

– المواقف المعترضة من فريق محدّد بوجه مساعي جارية في ملف أساسي، توحي بأن ثمة من يدفع خلف تلك المواقف الى منع وصول الملف الى نتيجة إيجابية.

المصدر: صحف