4 خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي خلال يومين اثنين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 9/12/2020 بين الساعة 17.55 والساعة 23.27 تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، من زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها حوالى 166 مترا.

وبتاريخ 10/12/2020 بين الساعة 5.05 والساعة 5.40، خرق زورقان حربيان مماثلان البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها حوالى 222 مترا، وأقدم العناصر على إلقاء 3 قنابل مضيئة.

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام