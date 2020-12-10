علي حسن خليل : المحقق العدلي فجأة قرر أن يستنسب بإختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم من أصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 22:08

علي حسن خليل : المحقق العدلي فجأة قرر أن يستنسب بإختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم من أصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً

منذ 34 mins 10 December، 2020
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