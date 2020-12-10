وكالة الصحافة الفرنسية: استهداف رتلين “للتحالف الدولي” في العراق بعبوات ناسفة

أفادت تقارير أمنية عراقية عن تعرض رتلين للدعم اللوجستي تابعين للاحتلال المسمى التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة في العراق لهجومين بعبوات ناسفة، وأعلنت مجموعة مسلحة مسؤوليتها عنهما، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأوضح تقريران امنيان أن “رتلا يحمل معدات عسكرية أميركية آتيا من الكويت تعرض هجوم بعبوات ناسفة فجر اليوم قرب منطقة الوركاء التابعة لمحافظة المثنى” في جنوب العراق، وهو ما أكده أيضا رجل أعمال مشارك في عملية النقل.

وتعرض صباحا رتل ثان لهجوم بعبوة ناسفة على الطريق الدولي في منطقة اللطيفية جنوب بغداد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية