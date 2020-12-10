الصحة الفلسطينية: تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه “تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية في المحافظات التالية: “سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)”، وتابعت “تم تسجيل 7 حالات وفاة في قطاع غزة و4 حالات وفاة في مدينة القدس المحتلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين)”.

المصدر: فلسطين اليوم