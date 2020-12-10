رئيس البرلمان التركي: نأمل ألا يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات ضد تركيا قد تعمق أزمة الثقة

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن أمله في أن “لا يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات من شأنها أن تعمق أزمة الثقة بين تركيا والاتحاد”، لافتا إلى أن “سياسات الغرب لا تستهدف تركيا فقط وإنما قوى أخرى صاعدة في العالم”، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال شنطوب، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة تحت عنوان النهج القانوني والسياسي للمشاكل شرقي المتوسط ودور البرلمان التركي في حلها، “ستبحث قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم أنشطة تركيا شرقي البحر المتوسط والتدابير التي ستتخذها ضدها”، مضيفاً “على الاتحاد الأوروبي المضطر لمواجهة أزمة الهوية التي ظهرت مع انفصال بلد مثل بريطانيا عنه الإدراك بأن موقفه حيال تركيا سيكون حاسما من حيث خياراته الأساسية المتعلقة بمستقبله”.

وحث شنطوب الاتحاد الأوروبي على تجنب اتخاذ قرارا ضد تركيا خلال قمته المرتقبة، لافتاً إلى أن “الدول الغربية ورثة الإمبراطوريات الاستعمارية اليوم تسعى إلى مواصلة سياساتها الخارجية الإمبريالية التي تتغذى من هذا الماضي على مستوى عالمي”، موضحا أن “المشكلة الأساسية تكمن في تبني الغرب هذا النهج وعدم تقبله وجود لاعبين عالميين وإقليميين جدد مثل روسيا وتركيا والصين”.

يُشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي تنعقد اليوم وغداً، لناقشة قضايا عدة منها مستقبل العلاقة مع تركيا، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

المصدر: سبوتنيك