خلية الازمة في قضاء زغرتا: 41 حالة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2020 - 12:10

خلية الازمة في قضاء زغرتا: 41 حالة ايجابية

منذ 7 mins 10 December، 2020
كورونا
لبنان

اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا ببيان، “تسجيل 41 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

زغرتا: 16
كفردلاقوس: 3
مجدليا: 6
رشعين: 1
كفرحاتا: 3
عشاش: 1
كفرزينا: 1
اصنون: 4
حيلان: 1
الفوار: 1
مرياطه: 2
كرمسده: 1
غلما: 1

وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.

كما شددت على ” ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، لجهة وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة