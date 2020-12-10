خلية الأزمة في الشرقية: 3 حالات إيجابية بكورونا في البلدة

أشارت خلية الأزمة في بلدة الشرقية في بيان، إلى أنه “بعد انطلاق التعليم المدمج والمباشر في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات، وثبوت إصابات بين الكادر التعليمي والاداري والطلاب وسائقي الفانات واغلاق بعض المدارس في القرى المجاورة، نشدد على اتخاذ أقصى درجات الحذر من خلال وضع الكمامة والتباعد وتوعية الأبناء حول فايروس كورونا”.

وذكرت أن عدد المصابين في البلدة هو 3 حالات ايجابية، وتماثل 6 حالات أخرى إلى الشفاء خلال هذا الأسبوع.

وأكدت أن “فريق خلية الأزمة المتطوع والمكون من أطباء واختصاصيين يبذلون جهدا على مدى 10 أشهر، حيث يقوم الفريق بمتابعة ومواكبة الحالات الإيجابية في البلدة والمخالطين، وتقديم المساعدة المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام