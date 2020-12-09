حب الله: فكرة البطاقات التمويلية موجودة وهناك اقتراح يدرس حول ترشيد دعم البنزين بحيث يتعلق سعره بحجم استهلاك الفرد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2020 - 21:24

حب الله: فكرة البطاقات التمويلية موجودة وهناك اقتراح يدرس حول ترشيد دعم البنزين بحيث يتعلق سعره بحجم استهلاك الفرد

منذ 1 ساعة 9 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة