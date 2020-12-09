وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: ترشيد الدعم يجب ان يترافق مع دراسة تضمن ان لا ينعكس ارتفاعا جنونيا للاسعار وان تنخفض الحاجة للدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 21:24

وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: ترشيد الدعم يجب ان يترافق مع دراسة تضمن ان لا ينعكس ارتفاعا جنونيا للاسعار وان تنخفض الحاجة للدولار

منذ 1 ساعة 9 December، 2020
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