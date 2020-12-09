خلية الأزمة في بلدية تكريت: 5 إصابات جديدة رفعت عدد المصابين في البلدة الى 20

اعلنت خلية الأزمة في بلدية تكريت في بيان، “تسجيل 5 إصابات جديدة رفعت عدد المصابين في البلدة الى 20 اصابة”. واوضحت ان “كشف هذه الحالات جاء نتيجة الحملة التي باشرت بها الخلية منذ يومين والتي طالت مخالطين لمصابين ظهرت عليهم عوارض”. كما اكدت ان “حالة جميع المصابين مستقرة”.

ولفتت الخلية إلى ان “الحملة استمرت اليوم وتم اخذ 12 عينة لفحص pcr من المخالطين ونتائجها ستظهر غدا”، وطلبت من “كل من خالط إصابات اليوم ان يحجر نفسه، وإن تبين عليه اي عوارض الاسراع والاتصال باللجنة الطبية في خلية الازمة او التوجه الى المركز الصحي او الاتصال بالبلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام