خلية الأزمة في بلدية تكريت: 5 إصابات جديدة رفعت عدد المصابين في البلدة الى 20 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 19:52

خلية الأزمة في بلدية تكريت: 5 إصابات جديدة رفعت عدد المصابين في البلدة الى 20

منذ 1 ساعة 9 December، 2020
اخبار امنية وحوادث
لبنان

اعلنت خلية الأزمة في بلدية تكريت في بيان، “تسجيل 5 إصابات جديدة رفعت عدد المصابين في البلدة الى 20 اصابة”. واوضحت ان “كشف هذه الحالات جاء نتيجة الحملة التي باشرت بها الخلية منذ يومين والتي طالت مخالطين لمصابين ظهرت عليهم عوارض”. كما اكدت ان “حالة جميع المصابين مستقرة”.
ولفتت الخلية إلى ان “الحملة استمرت اليوم وتم اخذ 12 عينة لفحص pcr من المخالطين ونتائجها ستظهر غدا”، وطلبت من “كل من خالط إصابات اليوم ان يحجر نفسه، وإن تبين عليه اي عوارض الاسراع والاتصال باللجنة الطبية في خلية الازمة او التوجه الى المركز الصحي او الاتصال بالبلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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