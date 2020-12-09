الخارجية السورية تحذر من المضي في الإجراءات الإسرائيلية في الجولان: أهالي الجولان رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2020 - 18:22

الخارجية السورية تحذر من المضي في الإجراءات الإسرائيلية في الجولان: أهالي الجولان رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم

منذ 22 mins 9 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة