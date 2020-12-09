ترامب: دعوى تكساس لإلغاء نتائج التصويت بالانتخابات قوية جدا وسنتدخل بها

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس في المحكمة العليا بطلب إلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات حاسمة لتحديد الفائز بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب الأربعاء “سنتدخل في دعوى تكساس والعديد من الولايات الأخرى”، وتابع “إنها دعوى كبيرة، بلدنا في حاجة إلى انتصار”.

واضاف ترامب “الدعوى التي ينتظرها الجميع هي تلك التي رفعها المدعي العام في تكساس وانضم إليها نظراؤه في ولايات لويزيانا وأركنساس وألاباما”.

وشدد ترامب على أن “تلك الدعوى قوية جدا وتتطابق مع جميع المعايير”، وسأل “كيف يمكنك أن تكسب الرئاسة في حين تعتقد الأغلبية الواسعة أن الانتخابات زورت؟”.

المصدر: روسيا اليوم