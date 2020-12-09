التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #المصنع عند مدخل نفق #المرج بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 18:22

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #المصنع عند مدخل نفق #المرج بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة

منذ 41 mins 9 December، 2020
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