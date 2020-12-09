حركة النضال العربي: متضامنون مع اهلنا في الجولان ونطالب بإثارة قضيتهم عالميا

رأى نائب الأمين العام ل”حركة النضال العربي” طارق الداود، في بيان، أن “اسرائيل تحاول مرة جديدة فرض مصالح كيانها العدواني على أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل على حساب حياة ومعيشة وكرامة شعبنا. ومرة أخرى يرفض أهلنا خطوات الإحتلال الإسرائيلي متمسكين بأرضهم كرامتهم وبثوابتهم الوطنية العروبية التي تتألق جيلا بعد جيل”.

وقال: “حاول الإسرائيليون تخريب اراضي السوريين الزراعية في الجولان، عبر نصب مراوح عملاقة لإنتاج الكهرباء، لكن اهلنا المقاومين الشرفاء تصدوا بأجسادهم وقوة قضيتهم للاحتلال الذي استخدم كل وسائل الترهيب، الا أن اهلنا في مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية لا زالوا يقاومون استهداف 3600 دونم من اراضيهم”.

وختم معربا عن “تضامننا مع اهلنا الشرفاء في الجولان ونطالب احرار العالم بإثارة قضيتهم في كل مساحات العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام