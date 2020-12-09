قطاع الشباب في التيار الوطني: قرار الجامعات الخاصة رفع سعر صرف الدولار الى 3900 ليرة ضربة قاضية

رأى قطاع الشباب في “التيار الوطني الحر”، في بيان، أن “قرار الجامعات الخاصة الذي قضى برفع سعر صرف الدولار الى 3900 ليرة لبنانية أتى ليشكل ضربة قاضية لكل شاب لبناني ذنبه الوحيد انه لم يتبق له سوى ان ينهي علمه عسى أن تفتح له الشهادة الجامعية آفاقا واسعة في بلد بات يرزح سكانه تحت الأعباء الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

وتمنى قطاع الشباب من الجامعات الخاصة “العودة عن هذا القرار الذي وإن إستمر سيؤدي الى “نزوح” العديد من الطلاب منها أو هجرتهم الى الخارج سعيا الى تحصيل العلم الذي بات صعبا عليهم في بلدهم”.

وعاهد القطاع الطلاب كافة على “حمل راية هذه القضية والاستمرار في رفع الصوت حتى ايجاد حل لها والحد من التداعيات التي يتكبدها طلاب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام