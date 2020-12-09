سانا: أبناء الجولان المحتل يتظاهرون في قرية مسعدة ويقطعون الطرقات مطالبين سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال تظاهرهم احتجاجاً على إقامة مراوح توربينية فوق أراضيهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 15:18

سانا: أبناء الجولان المحتل يتظاهرون في قرية مسعدة ويقطعون الطرقات مطالبين سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال تظاهرهم احتجاجاً على إقامة مراوح توربينية فوق أراضيهم

منذ 1 ساعة 9 December، 2020
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