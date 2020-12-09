رئيس مكتب الدعوة في حركة التوحيد الإسلامي عزى باستشهاد زاده

زار رئيس مكتب الدعوة في حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الزعبي المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان معزياً باستشهاد العالم الكبير البروفسور محسن فخري زاده.

وجرى الحديث عن عظمة الشهادة ودورها في ضخ الحياة والإرادة والعزيمة في الأمةـ واعتبر الشيخ الزعبي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت للعالم نموذجاً إسلامياً حضارياً متقدماً على مستوى المعرفة والفلسفة والعلوم، أثبت للعالم أن الإسلام هو نموذج من العيش يؤمن بحرية الإنسان وقدرته، ويفتح الآفاق أمامه لتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية دون أن يعيش انفصاماً بين عقله وروحه،وتكاد تكون الجمهورية الإسلامية البلد الوحيد الذي يقدم نموذجاً من الأداء السياسي الذي يقدم المبادئ والأخلاق والقيم مع قدرة فائقة الذكاء في الحفاظ على مصالحه ومصالح الأمة ومصلحة الرسالة الإسلامية.

وقال الشيخ الزعبي:”ما دام العدو الصهيوني يقدم على مغامرة اغتيال القائمين على البرنامج النووي الإيراني فإن هذا يجب أن يعرفنا أهمية هذا المشروع النووي، وهذا الاغتيال الغادر يدعو كل من كان لديه إيمان بالإسلام وبأحقية القضية الفلسطينية أن يتمسك بالمشروع النووي الإيراني، وبالجمهورية الإسلامية، حتى وإن استطاع الإعلام المنافق أن يشوش الصورة فإن النكاية بالعدو الصهيوني التي يفهمها أبسط الناس تدعونا إلى الانحياز إلى الجمهورية الإسلامية في مواجهة الاستكبار الأمريكي والعدو الصهيوني ونفاق المطبعين معه”.

المصدر: مواقع