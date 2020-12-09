إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار

قدمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب امس الثلاثاء حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وهذه الحزمة تزيد قليلا عن قيمة خطة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين.

وقال منوتشين إن”الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكوفيد-19. وهي كانت نقاط شائكة في المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين”.

وقدمت الخطة الجديدة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي التي اجتمع معها منوتشين مساء الثلاثاء، وراجع منوتشين الخطة أيضا مع ترامب وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

المصدر: ا ف ب