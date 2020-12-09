الصين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة وتصفها بـ”الجنونية”

نددت بكين بالعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على مسؤولين صينيين تتهمهم بالتورط في حملة القمع في هونغ كونغ، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها “جنونية ودنيئة”.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، أن “الخطوة الأمريكية تنطوي على نوايا دنيئة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وقالت: “حكومة الصين وشعبها يبديان استنكارا شديدا ويدينان بشدة السلوك الأمريكي الوقح وغير العقلاني والجنوني والدنيء”.

لاحقا، استدعت الخارجية الصينية القائم بالأعمال الأمريكي لدى بكين لاستيضاح موقف واشنطن.

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على 14 مسؤولا صينيا، متوعدة بكين بـ”دفعها ثمنا باهظا على خلفية تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ”.

المصدر: وكالات