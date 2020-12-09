الأمم المتحدة تخاطب إثيوبيا إثر إطلاق نار تعرض له فريق أممي

أعلنت الأمم المتحدة أنها تخاطب الجانب الإثيوبي بشأن “تقارير مقلقة” عن تعرض فريق تابع لها لإطلاق نار في إقليم تيغراي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “المنظمة الدولية تتحاور على أعلى مستوى مع الحكومة الإثيوبية بشأن تقارير مقلقة عن تعرض فريق تابع لها لإطلاق نار في إقليم تيغراي الذي تعصف به الحرب”.

وأضاف: “نتحاور على أعلى مستوى مع الحكومة الاتحادية للتعبير عن قلقنا ولتجنب أي حوادث من هذا القبيل في المستقبل”.

وأشار دوجاريك إلى أنه كان هناك أربعة أفراد في فريق الأمم المتحدة يجري تقييما للطرق في المنطقة من أجل تسليم المساعدات.

المصدر: رويترز