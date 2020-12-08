وحدة ادارة الكوارث في صور: 51 اصابة لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، انه “تم اليوم تسجيل 51 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا. والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3746 مصاب توزعوا على الشكل التالي:

معروب: 8

البرج الشمالي: 7

العباسية: 5

صور: 3

الحوش: 3

الرشيدية: 3

طيردبا: 2

باتولية: 2

يانوح: 2

البص: 2

برج رحال: 1

المساكن: 1

القليلة: 1

القاسمية: 1

جبال البطم: 1

صريفا: 1

باريش: 1

جويا: 1

بدياس: 1

قانا: 1

الشعيتية: 1

مفرق معركة: 1

دير قانون راس العين: 1

الجبين: 1.

وسجلت اليوم 238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

3457 حالة محلية بينها 594 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و67 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(45 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 2000 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 566 شفاء مخبريا و 1034 شفاء زمنيا.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع لالقاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام