بلدية سبلين: تسجيل 4 اصابات جديدة

أعلنت بلدية سبلين في بيان، “تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم، ما رفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية إلى 97 اصابة، وتسجيل حالة شفاء تام واحدة”، واوضحت ان “العدد التراكمي لحالات الشفاء التام بلغ 72 شفاء” .

وأجرت اللجنة الصحية التابعة لخلية الأزمة إتصالا بالمصابين الأربعة وأكدوا انهم يلتزمون الحجر في منازلهم.

وذكرت البلدية “المتعافين الجدد الاتصال بالبلدية لادراجهم في اللائحة.ارقام البلدية 07/971272، 07971270”. ودعت “الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام