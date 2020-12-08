بلدية سبلين: تسجيل 4 اصابات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 21:06

بلدية سبلين: تسجيل 4 اصابات جديدة

منذ 28 mins 8 December، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت بلدية سبلين في بيان، “تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم، ما رفع العدد التراكمي للحالات الإيجابية إلى 97 اصابة، وتسجيل حالة شفاء تام واحدة”، واوضحت ان “العدد التراكمي لحالات الشفاء التام بلغ 72 شفاء” .
وأجرت اللجنة الصحية التابعة لخلية الأزمة إتصالا بالمصابين الأربعة وأكدوا انهم يلتزمون الحجر في منازلهم.
وذكرت البلدية “المتعافين الجدد الاتصال بالبلدية لادراجهم في اللائحة.ارقام البلدية 07/971272، 07971270”. ودعت “الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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