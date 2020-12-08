وزارة الصحة اللبنانية : تسجيل 1039 حالة كورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 21:04

وزارة الصحة اللبنانية : تسجيل 1039 حالة كورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 48 mins 8 December، 2020
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