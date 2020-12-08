المفتي قبلان: رفع الدعم سيفتح البلد على كارثة مدوية

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه “فيما تتنعم الطبقة المالية السياسية من ثروات طائلة نهبوها، يبدو أن قرار رفع الدعم قد أخذ ودبر في ليل، وهذا ما كنا قد حذرنا منه سابقا، لأنه سيفتح البلد على كارثة مدوية، لأن رفع الدعم يعني إبادة شعب وتحويل الدولة إلى سجن وصك براءة لحيتان المال وجماعة تفليسة البلد، وهو إقرار بهيمنة حزب المصارف والاقطاع السياسي الذي حول البلد إلى مزبلة، ويعني أن ودائع الناس قد طارت، ويعني تحميل الشعب المنهوب مسؤولية من حول الثروات والموارد والمؤسسات الوطنية إلى عقارات وأموال خاصة ومزارع. رفع الدعم أيها اللبنانيون يعني أن البلد دخل مرحلة تهديد الناس بالويل والثبور ويعني أن قصة استرجاع أموال الدولة والمال العام انتهت، ويعني ترك الشعب في دوامة جنون الجريمة والضياع”.

وختم: “نحن الآن على عتبة كارثة لا سابقة لها ولبنان الماضي انتهى، لكن لن تبقى القوى السياسية كما هي لأن الشعب المنهوب لن يقبل بعملية الانتحار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام