سيول وضواحيها تشدد قيود كورونا

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن السلطات ستفرض قواعد مشددة للتباعد الاجتماعي، بموجب المرحلة الثانية من قيود مكافحة كورونا في سيول وضواحيها اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “الإجراء المشدد سيغلق حوالي 130 ألف منشأة معرضة للإصابة بالفيروسات ويحد من ساعات العمل في 460 ألف مكان آخر في مناطق يقطنها نصف سكان البلاد”.

وتم حظر جميع التجمعات التي تضم 50 شخصا أو أكثر، حتى في قاعات الأفراح وقاعات الجنازات، حيث حثت السلطات على الامتناع عن التجمعات والأنشطة العامة والانضمام إلى الحملة الوطنية للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: يونهاب